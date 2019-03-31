CHP'li Özel oyunu kullandı

CHP'li Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere eşi Didem Özel ile birlikte Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokuluna geldi. Burada vatandaşlar ve görevlilerle selamlaşan Özel, 1132 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrası çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, “Yoğun bir seçim döneminden sonra bugün oy verme gününe kavuşmak demokrasi açısından çok önemli. 40 ilde 250'ye yakın ilçede kampanya yürüttüm. Kendi memleketimizde de koşar adım, sonra derece sıkışık bir programla kendi adaylarımıza destek vermeye çalıştık. Bu seçim ilk kez deneyimlenen bir durum, yerelde ittifak durumu. Bu sandıklardan en iyi sonuçların çıkmasını temenni ediyorum. Manisa huzur içinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan seçimlere devam ediyor. Şu ana kadar üzücü veren tek haberi Malatya'nın Pütürge ilçesinden aldık. Saadet Partisi'nin bir sandık görevlisinin ve müşahidinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Yakından takip ediyoruz ve başsağlığı diliyoruz. Bugüne kadar hep siyasiler olarak biz konuştuk dün akşam 6'dan itibaren biz sustuk halk konuşuyor. Halkın tercihlerinin en adil şekilde sandığa yansıması lazım. Çıkacak sonuç hepimiz için demokrasi gereği başımızın tacı olacaktır” dedi.