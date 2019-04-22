CHP'li vekillerden Başkan Bilgin'e tebrik ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile birlikte Saruhanlı Belediye Başkanlığına seçilen Zeki Bilgin'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ziyaret eden CHP'li milletvekilleri, Bilgin'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ziyarette yaptığı konuşmada 31 Mart'ta Manisa'da ve tüm Türkiye'de göreve gelen CHP'li belediye başkanlarının sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyeceklerini ifade etti. Başkan Bilgin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rabbim bu görevi bize nasip etti. Bizler Saruhanlı'ya hizmet etmek için yola çıktık. Eşit hizmet hakkına sahip çıkacağımızı buradan belirtiyorum. Saruhanlı Belediyesini halkın Belediyesi yapacağımızı ifade ediyorum. Saruhanlı'ya hizmet etmek için yola çıktık. Rabbim bizleri utandırmasın" dedi.

Ziyarette CHP İlçe Başkanı Aysun Avcı, CHP Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yaralı, Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Oruç, meclis üyeleri ve partililer de hazır bulundu.