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CHP'nin Salihli adayını sandık belirleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Manisa’nın Salihli ilçesi belediye başkan adayını 23 Aralık’ta kurulacak olan sandık belirleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Manisa'nın Salihli ilçesi belediye başkan adayını 23 Aralık'ta kurulacak olan sandık belirleyecek.


CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık, üyelerin 23 Aralık Pazar günü Salihli Belediye Başkan adayını belirlemek üzere sandık başına gideceğini söyledi. Kocabıyık “Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile Salihli'de 23 Aralık Pazar günü eğilim yoklaması için üyelerimiz sandık başına gidecek. Eğilim yoklamasında 2 bin 800 üyemiz Salihli Belediye Başkan adayımızı belirlemek için oy kullanacak. Demokrasi şölenimize tüm üyelerimizi davet ediyorum” dedi.


Öte yandan Salihli Belediye Başkan aday adaylığı için Manisa eski milletvekili Mazlum Nurlu, Avukat Mehmet Şanver ve Öğretim Görevlisi Saniye Ağgül başvuruda bulunmuştu.

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