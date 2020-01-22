İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiçekten 1 milyon lira tasarruf

Alaşehir Belediyesi tasarruflardan kazanmaya devam ediyor.

Çiçek tohumlarını kendi imkanlarıyla üretmeye başlayan Alaşehir Belediyesi sadece çiçekten yıllık 1 milyon lira tasarruf sağlayacak.


Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü mevsimlik çiçek tohumlarını kendi seralarında üretiyor. Kendi serasında 41 bin kış çiçeği, 62 bin adet yaz çiçeği üretimi olmak üzere toplamda 103 bin adet mevsimlik çiçek üretimi yapan Alaşehir Belediyesi yıllık 1 milyon TL tasarruf etmiş olacak.


Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Artık çiçek tohumlarımızı kendimiz üretiyoruz. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak mevsimlik çiçek tohumlarımızı kendi seramızda üretiyoruz. Şu ana kadar 41 bin kış çiçeği, 62 bin adet yaz çiçeği üretimi yaptık. Toplamda 103 bin mevsimlik çiçeğimiz hazır. Tüm birimlerde olduğu gibi, çiçek üretiminde de kendi imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz. Sadece çiçek tohumu üretiminden 1 yılda yaklaşık 1 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.