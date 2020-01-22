Çiçekten 1 milyon lira tasarruf

Çiçek tohumlarını kendi imkanlarıyla üretmeye başlayan Alaşehir Belediyesi sadece çiçekten yıllık 1 milyon lira tasarruf sağlayacak.

Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü mevsimlik çiçek tohumlarını kendi seralarında üretiyor. Kendi serasında 41 bin kış çiçeği, 62 bin adet yaz çiçeği üretimi olmak üzere toplamda 103 bin adet mevsimlik çiçek üretimi yapan Alaşehir Belediyesi yıllık 1 milyon TL tasarruf etmiş olacak.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Artık çiçek tohumlarımızı kendimiz üretiyoruz. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak mevsimlik çiçek tohumlarımızı kendi seramızda üretiyoruz. Şu ana kadar 41 bin kış çiçeği, 62 bin adet yaz çiçeği üretimi yaptık. Toplamda 103 bin mevsimlik çiçeğimiz hazır. Tüm birimlerde olduğu gibi, çiçek üretiminde de kendi imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz. Sadece çiçek tohumu üretiminden 1 yılda yaklaşık 1 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.