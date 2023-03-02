Çiftçi cinayetinde katil baba-oğul çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hayvan otlatma tartışmasında bir çiftçinin tarlasında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunması olayıyla ilgili baba-oğul tutuklandı.

Jandarma özel ekip kurdu

Salihli'ye bağlı Mersinli Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Karakaya'nın (42), Yeşilova Mahallesi'nde bulunan tarlasında tabanca ile 3 el ateş edilerek vurulmuş halde bulunmasının ardından olayın fail veya faillerinin tespit ve yakalaması için İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. JASAT, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ile İstihbarat Timi'nden oluşan özel ekibin titiz ve kapsamlı çalışmasının ardından olayın şüphelileri olan 2 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Ahmet ve oğlu Sinan Dolaman çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Hayvan otlatma tartışması iddiası

Öte yandan tutuklanan ve hayvancılıkla uğraşan baba oğulun ilk ifadesinde Mehmet Karakaya ile hayvan otlatma tartışması nedeniyle daha önce aralarında husumet olduğu, olay günü de Karakaya ile tartışma yaşadıklarını ifade ettikleri öğrenildi.

Mersinli Mahallesi'nde defnedildi

Cinayete kurban giden 2 çocuk babası Mehmet Karakaya, Mersinli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. Kılınan cenaze namazına Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra mahalle sakinleri ve yakınları katıldı.