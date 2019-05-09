Çiftçi Malları Korumada yeni dönem

gündem maddesinde yer alan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclisi ve Murakebe Heyeti'nin seçimi gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında Belediye Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen seçim sonucun Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclisini Ünal Şimşek'in listesi kazanırken, Murakebe heyeti seçimini de İsmail Artan'ın listesi kazandı.

Turgutlu Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı gündemin 8. maddesinde yer alan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclisi ve Murakebe Heyeti'nin seçimi ile tamamlandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında Belediye Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen seçimde, Belediye meclis üyeleri, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri ile Ziraat Odası Meclis Üyeleri oy kullandı. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclisi için Ünal Şimşek, Ali Erdoğan ve Mahmut Çetin'in listeleri seçime girerken, murakebe heyeti seçimine İsmail Artan, İsmail Bozefe ve Halil Aydoğan'ın listeleri seçime girdi. Seçimden önce bir konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Gerçekleşen yerel seçimin ardından bugün olmazsa olmazlarımızdan biri olan Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclisi ve Murakebe Heyeti'nin seçimini gerçekleştireceğiz. Yapılacak olan seçim Turgutlu'muza ve memleketimize hayırlı olsun” dedi.

Kapalı oy usulü ile yapılan seçim sonrasında Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclisini Ünal Şimşek listesi kazanırken, Murakebe heyeti seçimini de İsmail Artan'ın listesi kazandı. Ünal Şimşek'in asil listesinde Haluk Şevket Baba, Kadir Şakar, Halit Özece ve Mehmet Cebe yer alırken, İsmail Artan'ın asil listesinde Ömer Demir, Mustafa Coşkun, Bekir Sarıbey ve Nihat Beler yer aldı.

Seçim sonucunda kazanan adayları tebrik eden Başkan Akın bundan sonraki süreçte de kazananlara başarılar diledi.