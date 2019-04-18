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Çiftçi Malları'na yeni başkan

Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına Özer Demir, başkan yardımcılığına da Mustafa Uysal seçildi.


10 Nisan 2019 günü Alaşehir Belediyesi ilk meclis toplantısında oluşturulan Çiftçi Malları Koruma Yönetim Kurulu kendi aralarında yaptıkları seçimle, yeni başkan olarak Özer Demir'i başkan yardımcılığına da Mustafa Uysal'ı seçti. Yönetim kurulu Mustafa Örs, Abdil Korkutalp ve İbrahim Beler'den oluştu.


Yeni başkan Özer Demir, "Alaşehir sınırları içerisinde 390 bin dekar araziye hizmet veriyoruz, Amacımız çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşanların hakkını, malını, mahsulünü korumaktır. 300 bin dekar alanda koruma bekçilerimiz gece gündüz demeden, üreticilerimizin mallarını koruyacaklardır, üreticilerimiz rahat olsun." dedi.


Eski Başkan Ali Karapaça ve yönetim kurulu üyelerinin görevi 31 Mart Yerel seçimleriyle birlikte tamamlanmıştı.

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