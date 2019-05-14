Çiftçiler geleceğe umutla bakmak istiyor

Dünya Çiftçiler Günü'nde bağ ve bahçelerinde çalışan üreticiler mazot, gübre ve ilaç gibi girdi fiyatlarının yüksek olmasından dolayı maliyetlerin sürekli arttığını belirterek devletten destek beklediklerini açıkladı. Birçok çiftçi artık gençlerin çiftçilikten uzaklaşmaya başladığına dikkat çekerek buna bir önlem alınmazsa ilerleyen yıllarda çiftçilik yapacak kimsenin kalmayacağını söyledi.

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve ekibi Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Sancaklıbozköy'deki kiraz bahçelerinde çalışan işçileri ziyaret etti. Sıcak altında çalışan tarım işçilerine şapka dağıtarak günlerini kutlayan Altındağ, çiftçinin yaşadığı sorunları anlattı.

Sancaklıbozköy'deki kirazların kendiliğinden bu hale gelmediğini ve çok fazla masrafı olduğuna dikkat çeken 77 yaşındaki üretici Emine Özkılınç, "Saat 06.00'da evden çıkıp bahçeye geliyoruz amelenin başına. Saat 13.00 gibi amele işini bitirip gidiyor. 77 yaşındayım oruçluyum, Allah bize yardım etsin. çiftçinin işi çok zor. Bildiğiniz gibi değil" dedi.

"Yaş ortalaması 55"

Dünya Çiftçiler Günü sebebiyle Sancaklıbozköy Mahallesi'nde Musa Azılı'ya ait kiraz bahçesinde çalışan işçileri ziyaret eden Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Sofralarımızı donatan, yaz, kış, yağmur, çamur demeden uğraşarak soframıza, bizlerin yaşamımızı idame ettirebilmek için üreten çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Çok değerli çiftçilerimizi yerinde ziyaret ederek çiftçiler gününü kutlamak istedik. Bir kiraz bahçesindeyiz. Sancaklıbozköy'ün meşhur kirazının yoğunlaşma dönemindeyiz ama fiyatların aşağıda kaldığı, üreticimizi çok memnun etmediği bir durumla karşı karşıya kaldık. Bundan sonra çıkacak olan diğer ihracat kirazlarında fiyatlar inşallah biraz daha iyi olur, üreticimiz para kazanır. Üreticimiz para kazandığı zaman bunları devam ettirmek zorunda kalır ama şu anda bizim ülkemizdeki çiftçilerimizin yaş ortalaması 55. Yani gün geçtikçe gençlerimiz çiftçilikten uzaklaşıyor. Buna en yakın zamanda devletin tedbir alarak bu kaçışları önleyerek çiftçiyi tarladan uzaklaşmamasını sağlamalı. Eğer çiftçilerimiz tarladan uzaklaşırsa ülkenin halini siz düşünün. Bir soğan bir patatesin ekilişi azalınca vatandaş feryadı kopardı. Biz üretirsek vatandaş ucuz yiyecek ama bize de üretmek için destek gerekir. Çiftçiye, şu andaki maliyetlere göre doların yükselmesiyle mazot fiyatları, gübre fiyatları ve işçi fiyatları çok aşırı derecede arttı. Bunlar da maliyetlere yansıdığı için, biz tüketicinin çok pahalı yemesini de istemiyoruz, onlar da bir yerde haklı ama bizlerin de çıkardığı üründen para kazanmadıktan sonra pahalı satmak zorunda böyle olunca da tüketici de pahalı yiyecek. Onun için mazot, gübre gibi desteklerin daha çok artırılması gerekiyor. Mesela bu sene en çok ilaçlarda yüzde yüzlük artışlar oldu. Mazot ve gübre fiyatları da arttı ama ilaç yüzde yüz arttı. Bu tam TEKEL maddesi gibi değil. Fiyatını bilmiyorsun farklı ilaç satan yerlere gittiğin zaman bir sene öncekiyle karşılaştırdığımızda artış yüzde yüzü buluyor" diyerek devletin üreticiye daha fazla destek olması gerektiğini dile getirdi.

"Bu gidişle çiftçiliği bırakacağız"

Üretici Musa Azılı ise yaşadıkları sıkıntılardan şöyle bahsetti:

"Bizler üretici olarak bugünkü iç piyasaya verilen kirazlar 3 gün öncesi 7-8 lirayken bugün 3 liraya düştü. Mahallemizde kurulan kiraz pazarında bir tüccara 2 aylık 5 bin 500 liraya verilen ardiye çok pahalı bizce. Tüccar kaçıyor bizden. Civar köylerde, Karaoğlanlı, Sancaklıiğdecik, Bağyurdu gibi bölgelerde daha çok tüccar var. Bizde eskiden 150 tüccar olurken şu anda 18-20 tüccar var. Ardiyeler çok pahalı. Belediye tarafından bunların düşürülmesini istiyoruz. Alıcıların buraya gelmesini istiyoruz. Buralar ucuz olursa illaki gelecek. İç piyasadaki yetişen meyve şu anda 3 liraya gidiyor. Umudumuz ihracat olursa, bundan sonra çıkacak olan kirazlarda umudumuz o. Yevmiyeler pahalı, mazot pahalı, her şey masraflı oluyor. Bugün bir tek bu bahçenin sulanması bir aylığı bin lira. Sadece elektrik yüzde 37 zamlandı. Bütün giderler çok pahalı olduğu için bu işlerin içerisinden çıkamıyoruz. Çiftçiliği de bu gidişle bırakacağız herhalde. Durumumuz onu gösteriyor."