Çiftçilerin hem pazar arayışı sona erecek hem de geliri artacak

Alaşehir Kaymakamlığı AB ve Proje Ofisi Koordinatörlüğünde Ziraat Mühendisi Feray Keskin tarafından Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü adına hazırlanan ve başarılı bulunan 'Yaprak Salamura Üretim Tesisi Ön Fizibilite Danışmanlığı' projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmesinin ardından proje eğitimleri başladı.

Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Teknik Destek Programı Kapsamında Alaşehir Kaymakamlığı AB ve Proje Ofisi Koordinatörlüğünde Ziraat Mühendisi Feray Keskin tarafından Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü adına hazırlanan ve başarılı bulunan 'Yaprak Salamura Üretim Tesisi Ön Fizibilite Danışmanlığı' eğitim/danışmanlık hizmetini içeren projenin Eğitim kısmı Alaşehir Kaymakamlığı Toplantı Salonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli personellerin katılımıyla başladı. 10 gün sürecek olan eğitimlerle öncelikle İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli personelin mesleki gelişimine katkı sağlanması ve yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların fizibilitesi raporu hazırlanmış ve her türlü hibe ve fon kaynaklarına başvurabilecek bir raporu hazırlamada öncülük edebilmeleri sağlanacak.

Proje kapsamında çıkacak olan fizibilite raporu ile çiftçilerin pazar arayışından kurtulacağı ve tarımsal ürünlerini toplar toplamaz pazarlama imkanı bulacağı bildirildi. Hazırlanan proje sayesinde çiftçinin pazar arayışı son bulacağı gibi gelir düzeyinde de ciddi artışlar sağlanacağı öğrenildi.

Proje koordinatörü Ziraat Mühendisi Feray Keskin, "Hazırlamış olduğumuz proje, AB Proje Ofisi tarafından kabul edildi. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projemizin eğitim çalışmalarına başladık. Eğitim çalışmalarında bu alanda eğitim almak isteyen başta ziraat mühendisleri olmak üzere, tüm teknik ekipler yararlanabilecekler." dedi.