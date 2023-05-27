Çiftçinin görüntülediği mahmuzlu kızkuşu izleyenleri duygulandırdı

Manisa'nın Salihli Ovası'nda bir tarlaya yuva yaparak yumurtalarını bırakan "mahmuzlu kızkuşu" türündeki bir anne kuş, toprağı süren traktörün önüne geçerek yavrularına siper oldu. Çiftçi tarafından kayda alınan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 21 yaşındaki Hakan Alpar, traktör ile domates tarlasını sürerken, bir anda önünde nadir bir kuş türü olan mahmuzlu kızkuşunu gördü. Traktörün önünden çekilmeyen ve sürekli öten kuşu uzaklaştırmak için traktöründen inen Alpar, çevrede yaptığı incelemede kuşun hemen arkasında bulunan yumurtaları fark etti. Mahmuzlu kızkuşunun görüntüsünü cep telefonu ile kayda alan çiftçi, görüntüleri sosyal medya da paylaştı. Görüntü ise kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

“Israrla beni engellemeye çalıştı”

Mahmuzlu kızkuşunun traktörün önünden uzun süre ayrılmaması üzerine traktörden indiğini ve yumurtalarla karşılaştığını belirten çiftçi Alpar, “Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'nde hem çiftçilikle hem de hayvancılıkla uğraşıyorum. Bir süre önce domatesin arasını sürerken bir kuşun önümde durduğunu fark ettim. Ben ilerledikçe kuş ısrarla önümde durmaya ve beni engellemeye çalıştı. Kanatlarını açıp bana tepki gösterdi. Ben de traktörü durdurup aşağı indim ve tarlanın içinde kısa bir süre arama yaptıktan sonra yumurtalarla karşılaştım. Meğer yumurtalarını korumaya çalışıyormuş. Ben de bunun üzerine tarlanın o sırasını boş bırakıp diğer kısımlarını sürmeye devam ettim. Tabii bu görüntüyü sosyal medyada paylaşınca çok fazla ilgi geldi. Özellikle kadınlar kuşun anne içgüdüsü ile hareket ettiğine dair çok güzel yorumlar yaptı” dedi.