Cimnastik kurslarında geleceğin sporcuları yetişiyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Spor Okulları kapsamında 2013-2015 doğumlu çocuklara yönelik olarak açtığı cimnastik kursları yoğun ilgi görüyor. Cumartesi ve pazar günleri birer saat kurs alan çocuklara ‘Temel Cimnastik Eğitimi, Vücut Duruş ve Postür Çalışmaları, Ritim Eğitimi ve Takla Çeşitleri' konularını kapsayan başlangıç eğitimleri veriliyor.

Sporun temeli sayılan ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda denge, algı, esneklik ve kuvvet gibi genel koordinatif yetilerin gelişmesinde temel bir branş olan cimnastik kursları, çocuklarla buluşuyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde açılan kurslar, 19 Mayıs Stadyumu arkasındaki Cimnastik Salonu'nda gerçekleşiyor. Hijyen kurallarına azami ölçüde uyularak yapılan kurslara, şu anda 15 öğrenci katılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Aerobik Cimnastik Antrenörü Zekican Akdağ, “5-7 yaş arası çocuklara haftanın iki günü birer saat cimnastik eğitimi veriyoruz. Bu yaştaki çocukların temel koordinasyonlarını, esnekliklerini, kuvvetlerini geliştirmek için birçok çalışma yapıyoruz. 15 minik sporcumuza antrenman yaptırıyoruz. Çocuklarımızın geleceğe yönelik sporcu temelinin oluşturulmasını hedefliyoruz. Cimnastik çok temel bir branş olduğu için ileride çocuğun diğer sporlara yatkınlığı da gelişiyor. O yüzden ilk hedefimiz çocukta doğru bir vücut duruşu (postür), iyi bir esneklik, iyi bir koordinatif beceri kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.