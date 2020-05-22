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Cinayete kurban giden 17 yaşındaki Ceren'in katili sabıkalı hırsız çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, geçtiğimiz gece pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş’ın maskeli katil zanlısının hırsızlık suçundan sabıkalı Şükrü Ş.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, geçtiğimiz gece pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın maskeli katil zanlısının hırsızlık suçundan sabıkalı Şükrü Ş. (30) olduğu tespit edildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından incelenen onlarca kameradan zanlının kimliği tespit edilirken polis ekipleri her yerde katil zanlısını arıyor.


Manisa'nın Salihli ilçesinde önceki akşam 23.15 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda yakıt almak için arkadaşları Murat Y. ve Çağrı T. ile birlikte bulunan Ceren Kultaş yanlarına gelen motosikletli ve maskeli bir saldırgan tarafından 2 el ateş edilerek öldürdü. Zanlı olayın hemen ardından akaryakıt istasyonundan uzaklaşırken Ceren'in arkadaşları da panikle araçlarına binip kaçtı. Talihsiz genç kız olay yerinde hayatını kaybederken Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce Murat Y.'yi ardından da Çağrı T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Otomobilde geniş çaplı inceleme yapan polis, 2 arkadaşın el svaplarını alıp, katil zanlısının kaçış yönündeki onlarca güvenlik kamerasını inceledi. Salihli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden Ceren Kultaş'ı öldüren katil zanlısının hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Şükrü Ş., olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, saldırganın bulunabileceği çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaparken, sabit bir ikameti bulunmayan Şükrü Ş'yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.


Öte yandan 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın cenazesinin bugün Köprübaşı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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