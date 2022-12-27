Cinayete kurban giden Tuğba gelinlikle uğurlandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurularak öldürülen Tuğba Kul, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi. Genç kızın tabutuna örtülen gelinliği ise yürekleri dağladı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Emek Mahallesi 7002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan kavgada Caner G., kız arkadaşı Tuğba Kul'a, tabanca ile ateş açtı. Kul kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Caner G. de polis ekiplerince yakalandı.

Tabutu gelinlikle örtüldü

Olayda hayatını kaybeden Tuğba Kul ise Manisa'nın Salihli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi. Dedetaşı Camisi'nde kılınan cenaze namazında cinayete kurban giden Tuğba Kul'un tabutunun üstüne gelinliği örtüldü. Kılınan cenaze namazında yakınları fenalık geçirirken baba Ahmet Kul ise ayakta durmakta zorluk çekti. Cenaze namazına Tuğba Kul'un babası ve kardeşleri olmak üzere yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Caner G.'nin, Tuğba Kul'dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi ile olayın yaşandığı öğrenildi.