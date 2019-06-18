Çıraklar kalfa, kalfalar usta olmak için ter döktü

Manisa'nın Selendi ilçesinde çırak ve kalfalar için yazılı sınavı yapıldı.

Selendi'de değişik mesleklerde çalışan çıraklar kalfa, kafalar da usta olabilmek için yazılı sınavda belge alabilmek için ter döktü. Sınav heyecanı yaşayan çıraklar ve kalfalar değişik kategorilerde hazırlanan yazılı sınava tabi tutuldu. Selendi Çok Programlı Lisesi tarafından okul binasında yapılan sınavda 10 çırak kalfa olmak, 7 kalfa da usta olabilmek için ter döktü.

Belletmen öğretmenler eşliğinde yapılan sınavda adaylara 50 soru soruldu. Yarın da devam edecek olan yazılı sınavların ardından başarılı olan çırak ve kalfalar önümüzdeki günlerde yapılacak olan uygulama sınavına katılmayı hak edecek. Uygulamada başarılı olan adaylar belgelerini alabilecek.