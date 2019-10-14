'Çırpınırdı Karadeniz'in şairi Ahmed Cevad Turgutlu'da anıldı

‘Çırpınırdı Karadeniz' şiirinin şairi Ahmed Cevad, vefatının 82. yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde anıldı. Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından organize edilen geceye yoğun katılım oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ‘Çırpınırdı Karadeniz' şiirinin şairi olan Azerbaycan ulusal milli şairi Ahmed Cevad vefatının 82. yılında düzenlenen anma ve edebiyat gecesinde anıldı. Eski Belediye Binası Konferans Salonunda Programda emekli edebiyat öğretmeni Rahma Aygün, Eğitimci Şair Bayram Ali Çeliktan, Arzu Kurbani ve Muhzin Kurbani hem Ahmed Cevad'ı andı hem de Turgutlululara unutulmaz bir edebiyat şöleni sundu.

Coşkunun hakim olduğu anma programı büyük ilgi görürken programın açılış konuşmasını yapan Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, “Şair ve edebiyatçılar gecesi olarak düzenlediğimiz bu günde Türklüğün eğilmez duruşu olan Ahmed Cevad'ı anmak bizim için bir gururdur. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde ‘Sırmalar sarsam koluna, inciler dizsem yoluna, fırtınalar dursun yana, yol ver Türkün bayrağına' dizelerini seslendirmek bizim için bir gururdur. Barış Pınarı harekatında ülkemizin her zaman yanındayız. Türk milleti olarak tek idealimizin Kızıl Elma olduğunu belirtmek isterken sözlerime şu güzel sözle son vermek istiyorum; vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.” şeklinde konuştu.

Programa Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ve eşi, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, BBP İlçe Başkanı Hacı Ergin, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, Ülkü Ocakları Başkanı Sezer Sertkaya, Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Ercan Özduman, Erzurumlular Derneği Başkanı Rahim Saraç, Yörükler Derneği Başkanı Ayşe Demir, Bosna Hersek Kültür Derneği Başkanı Muharrem Baysak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.