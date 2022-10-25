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Çiviyi sanatla buluşturuyorlar

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde hem erkek hem kadınlara yönelik filografi kursu düzenleniyor.

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde hem erkek hem kadınlara yönelik filografi kursu düzenleniyor. Kursta kursiyerler çiviyi sanata dönüştürüyor.


Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi, birbirinden farklı alanda verdiği kurslar ile vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nden öğretmenlerin farklı alanlarda verdiği kurslara filografi kursu da eklendi. TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde hem erkek hem de kadınlara yönelik verilen filografi kursunda öğrenciler, çiviyle birbirinden güzel eserler ortaya çıkarırken, yapılan kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler kendilerine bu imkanı verdiği için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.

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