Çizdiği resimle Alaşehir'in gururu oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Mustafa Beşikçioğlu Ortaokulu 7/B sınıfı öğrencisi İrem Zeytin, UNESCO Uluslararası Dans Konseyi tarafından düzenlenen “Bana Barışa Dair Hayalini Çiz” temalı Uluslararası Resim Yarışmasında Türkiye birincisi olurken, Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Düşler Atölyesinin düzenlemiş olduğu "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" konulu resim yarışmasında aynı sınıftan Cennet Su Kos, Türkiye üçüncüsü oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Mustafa Beşikçioğlu Ortaokulu 7/B sınıfı öğrencileri ilçeye gurur yaşattı. UNESCO Uluslararası Dans Konseyi tarafından düzenlenen “Bana Barışa Dair Hayalini Çiz” temalı Uluslararası Resim Yarışmasında 7/B sınıfı öğrencisi İrem Zeytin birinci olurken, Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Düşler Atölyesinin düzenlemiş olduğu "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" konulu resim yarışmasında aynı sınıftan Cennet Su Kos, Türkiye üçüncüsü oldu. Öğrenciler Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'i makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı. Öğrencilerin büyük bir başarı gösterdiğini belirten Güneş, "Bu yaşlarda özel yetenekleri ile Türkiye derecesi yapabilmek çok büyük bir başarı. Öğrencilerimiz bu başarılarıyla fırsat yaratıldığı zaman neler başarabileceklerini bizlere gösterdiler. Yetenekleriyle Türkiye çapında söz sahibi, Alaşehir'in gururu oldular. Başta Resim Dersi Öğretmeni İpek Yeşil başta olmak üzere, emeği geçen herkesi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.