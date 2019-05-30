Çocuk hastalara serum askılı bisiklet

Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği'nde yatarak tedavi gören çocukların tedavi süreçlerinin zevkli hale getirilmesi, moral ile motivasyonlarının arttırılması ve hastane korkularını yenebilmeleri amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Serum tedavisi uygulanan çocuklar, hastane yönetimince temin edilen serum askısı takılı bisikletlerle tedavi süresi boyunca hastane koridorlarında zaman geçirebiliyor. Proje hakkında bilgi veren Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, ”Çocukların tedavileri stresli geçmektedir. Aileler ve hekimler de bu süreçte zorluklar yaşıyor. Biz bu süreçte çocuklarımızın hem tedavi olmalarını hem de bu tedavi süreçlerini daha eğlenceli bir şekilde atlatmalarını, hastane ortamını biraz daha dışarı taşıyıp tedavinin içerisine oyun ve eğlence katmayı amaçladık. Çocuklar hastanede kalsalar da çocuklar işte. Çocukça şeyler yapmaktan hoşlanıyorlar. Onlarla oyun oynarsanız gülüyorlar. Çocuk olduklarını hatırlatacak bir proje. Tüm tedavi sürecinde hastanede kaldıklarında koşamıyorlar, oynayamıyorlar normalde olması gerektiği gibi. Onların fiziksel aktivitelerini devam ettiriyor olması tedavinin başarısını arttırıyor. Bu projeyle hem farkındalık oluşturduk hem de çocuklara 'Siz çocuksunuz, bisiklete binebilirsiniz' dedik. Bu proje ile çocuk servisimize bisiklet tedarik ettik. Bu bisikletlerimize serum askıları monte ederek çocuklarımızın, hastalarımızın bisikletlerinin üzerinde tedavilerini alabilme olanağını sağladık. Böylece çocuklarımız son derece mutlu ve memnun bir şekilde hem tedavilerini alıyorlar hem eğlenebiliyorlar. Aileler de bu konuda biraz daha rahat ediyor” dedi.