Çocuk Meclisi tarihi yolculuğa çıktı

Turgutlu Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Meclisi her ay düzenli olarak yaptığı toplantılarını bu ay Turgutlu Kent Müzesi'nde gerçekleştirdi. Turgutlu tarihi hakkında müze sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından bilgi sahibi olan Çocuk Meclisi üyeleri tarihe yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Turgutlu Belediyesi Çocuk Meclisi her ay gerçekleştirdiği toplantılarını bu ay tarihe yolculuk ederek Turgutlu Kent Müzesi'nde gerçekleştirdi. Müze sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından Turgutlu tarihi hakkında bilgi sahibi olan çocuklar yaşadıkları şehrin tarihini öğrenmenin mutluluğunu da yaşadı. Meclis toplantısını Turgutlu tarihine yolculuk ederek gerçekleştiren çocuklar misafirperverlikleri için Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkür ettiklerini dile getirdi.