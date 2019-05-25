Çocuk tiyatroculardan kanser tedavisi gören arkadaşlarına moral

Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı TURBEM çocuk tiyatro ekibi bu kez de kanser tedavisi gören çocuklar için oyun sahneledi. Ege Üniversitesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara ‘Kendini Ararken Gökkuşağını Bulan Sarı' isimli oyunu sahneleyen tiyatroculara gönüllü ‘Mutlu Olalım' ekibi de eşlik ederek çeşitli oyunlarla hoş vakit geçirdiler. Oyunun sonunda Turgutlu'da sahnelenen oyunlarda 'Bir Kitap Bir Bilet' karşılığında toplanan kitap ve oyuncakları çocuklara hediye eden tiyatro ekibi mutluluklarına ortak olarak sevinçlerini paylaştılar.