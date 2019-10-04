Çocuklar, can dostlarıyla vakit geçirdi

Turgutlu'da eğitim veren ana okullarının minik öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ettiler. Öğretmenler ve idarecileriyle birlikte bakım evini gezen öğrenciler çalışmalar hakkında bilgi alırken, düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan da yer aldı. Öğrenciler barınakta veteriner hekim olarak görev yapan Yunus Karatosun'dan hayvanların sağılığı ve bakımları hakkında bilgi alırken, hayvan dostu küçük öğrenciler hayvanlar ile yakından ilgilendiler ve yanlarında getirdikleri yiyecekler ile hayvanları beslediler. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, amaçlarının çocuklara hayvan sevgisinin aşılamak olduğunu belirtirken, küçük çocukların diledikleri zaman aileleriyle birlikte hayvan barınağına gelip hayvan sahiplenebileceğini dile getirdi. Başkan Akın, ayrıca yapılan mama bağışları için hem öğrencilere hem de öğretmenlere teşekkür etti.