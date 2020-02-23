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Çocuklar hem eğlendi hem hayvanlara umut oldu

Yunusemre Belediyesi, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Haydi Masallara’ isimli, tiyatro oyununu minik tiyatroseverlerle buluştu.

Yunusemre Belediyesi, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Haydi Masallara' isimli, tiyatro oyununu minik tiyatroseverlerle buluştu. Tek perdelik oyunda çocuklar masal tadında tiyatro izlerken gösteriden elde edilen gelir de Hayvan Hakları Koruma Derneğine bağışlandı.


Yunusemre Belediyesinin Şubat Ayı Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında 'Haydi Masallara' isimli tiyatro oyunu Yunusemre Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans salonunda sahnelendi. Tiyatro Kalemi ve Yunusemre Belediyesi İşbirliğiyle düzenlenen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, çocuklar ve velileri katıldı.


Keloğlan, Pinokyo ve Kibritçi Kız'ın sanal dünya karşısında unutulup masallarından kovulmasını konu alan tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı. Kamer Yıldız Ok ve Okan Çabalar'ın yazdığı oyundan elde edilen gelirin tamamı Hayvanları Koruma Derneğine bağışlandı.

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