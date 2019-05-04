Çocuklar için hastaneyi eğlenceli hale getirdiler

Manisa Şehir Hastanesinin çocuk poliklinikleri, Merkez Efendi Devlet Hastanesinde Tıbbi Sekreter olarak görev yapan, ayrıca milli takım antrenörü Aygül Aydoğmuş'un yapmış olduğu resim çalışmaları sonrası, minik hastaların beğenisini toplayan eğlenceli bir mekana dönüştü.

Projeye destek veren Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, "Hastanemiz çocuk polikliniklerinin duvarları rengarenk ve eğlenceli resimlerle donatıldı ve çocuk hastalar için uygun hale getirildi. Bu sayede minik hastaların hastaneye uyum süreci daha da kolaylaştı. Polikliniklerinin yeni hali minikler tarafından beğeniyle karşılandı. Gönüllü olarak boyama çalışmalarını sürdüren Sayın Aygül Aydoğmuş'a emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Hastanenin Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Pınar Duymaz ise, "Çocuk poliklinik odalarımız, çocukların sevdiği eğlenceli figürlerle boyandı. Çocukların hastaneden korkmalarını engellemek, eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla planladığımız çalışmalarımız çocukların ilgisini çekmektedir. Tüm çocuk poliklinik odalarımız ve çocuk kliniği koridorlarımız ile oyun alanımızda da aynı çalışmaları sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.