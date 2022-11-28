İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocuklar için hızlı okuma kursları başladı

İçişleri Bakanlığı-Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, “Bu takımda yerin hazır” projesinde öğrencilerle hızlı okuma kursuna başlandı.


Bu takımda yerin hazır projesi çerçevesinde öğrencilere yönelik hızlı okuma kursları başladı. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi desteğiyle verilen eğitimin ardından çocuklara hızlı okuma setleri hediye edildi. Devam eden eğitim ile ilgili Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz eğitim fırsatından yararlanmanın her çocuğun hakkı olduğunu ve projedeki eğitimlerle ilgili her konuda desteğe hazır olduklarını ifade etti.


Ayrıca projeye destek için Manisa İl jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere Trafik Bilgisi eğitimi ve kitapları hediye edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.