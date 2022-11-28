Çocuklar için hızlı okuma kursları başladı

Bu takımda yerin hazır projesi çerçevesinde öğrencilere yönelik hızlı okuma kursları başladı. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi desteğiyle verilen eğitimin ardından çocuklara hızlı okuma setleri hediye edildi. Devam eden eğitim ile ilgili Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz eğitim fırsatından yararlanmanın her çocuğun hakkı olduğunu ve projedeki eğitimlerle ilgili her konuda desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca projeye destek için Manisa İl jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere Trafik Bilgisi eğitimi ve kitapları hediye edildi.