Çocuklar istedi, Başkan Akın yerine getirdi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çocukların isteğini kırmayarak söz verdiği gibi Musalar Yeniköy Mahallesi'ne yeni çocuk grubu kazandırdı.

Geçtiğimiz haftalarda Musalar Yeniköy Mahallesine ziyaret gerçekleştiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çocukların oyun grubu isteğine kayıtsız kalmadı. Hemen ilgili birimlere talimat veren Başkan Akın, oyun grubunun mahalleye kurulmasını sağladı. Yeni kurulan çocuk oyun grubunun hem mahalleye hem de çocuklara hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Çetin Akın, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Mahalleye ziyaretimiz esansında çocuklar benden oyun alanı istemişti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalara başlayarak mahalleye yeni oyun gruplarının kurulumunu tamamladı. Hem mahallemize hem çocuklarımıza hayırlı olsun güle güle kullansınlar” dedi.