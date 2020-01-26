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Çocuklar ‘Kamptaki sürpriz' oyununu çok sevdi

Yunusemre Belediyesi’nin ocak ayı etkinlik programı kapsamında sahnelenen ‘Kamptaki sürpriz’ isimli tiyatro oyunu minikler tiyatroseverlerden tam not aldı.

Yunusemre Belediyesi'nin ocak ayı etkinlik programı kapsamında sahnelenen ‘Kamptaki sürpriz' isimli tiyatro oyunu minikler tiyatroseverlerden tam not aldı.


Yunusemre Belediyesi ocak ayı etkinlik programı kapsamında Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu'nda ‘Kamptaki sürpriz' isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunu Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin eşi Dr. Melek Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, minik tiyatroseverler ve aileleri izledi.


Ücretsiz olarak sahnelenen iki kardeş olan Ece ve Ege'nin kamp macerasını anlatan oyun tiyatroseverlerden tam not aldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediye olarak bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “Çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize olan ilgi bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimiz yarıyıl tatilini bu güzel tiyatroyu izleyerek değerlendirdiler. Bu tür etkinliklerimizin devamı gelecek” dedi.

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