Çocuklar karnelerini alabilsin diye çalıştılar

Açılan yol sayesinde iki mahallenin çocukları yarın karne sevincini yaşayabilecek.

Sarıgöl Belediyesi ekipleri tarafından 26 kilometrelik Şeyhdavutlar Mahalle yolunda tuzlama çalışması yaparak mahalleye ulaştı. Dün gece yağan kar nedeniyle taşımalı öğrencilerin bulunduğu Güneydamları ve Şeyhdavutlar mahallelerindeki taşımalı öğrenciler için bir günlük tatil ilan edilmesinin ardından Sarıgöl Belediyesi ekipleri iki mahalleye giden yolda tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açtı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Dün akşam saatlerinde kırsal alanlarda bulunan Güneydamları ve Şeyhdavutlar mahalle yolumuz kar ve buzlanma nedeniyle kapandı. Öğrencilerin yarın karne sevinçlerini yaşamaları ve mahalle halkımızın Cuma pazarına rahat gelebilmeleri için ekiplerimiz yolda tuzlama yaparak yolu trafiğe açtı." dedi.