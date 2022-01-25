Çocuklar, Şahikalar Deresi'ni çok sevdi

Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda sahnelen oyun öğrencilerden tam not aldı.

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibi tarafından Şahikalar Deresi isimli tiyatro oyununun ilk gösterimi (prömiyer) yapıldı. Sabri Gür ve Yonca Gezgin'in yazdığı, Yonca Gezgin'in yönettiği oyun Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda sahnelendi. Oldukça yoğun katılımın olduğu tiyatro oyunu herkes tarafından beğenildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının çocuklara küçük yaşta tiyatroyu sevdirmek olduğunu belirterek, “Prömiyerini yaptığımız tiyatro oyunu, 27 Ocak Perşembe, 29 Ocak Cumartesi, 2 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Pazar günü Yunusemre Millet Çarşısında ücretsiz olarak izleyicisiyle buluşacak. Yapılan başarılı çalışmadan dolayı emeği geçenleri tebrik ederim. Tüm vatandaşlarımızı bu oyunu izlemeye bekleriz” dedi.