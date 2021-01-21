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Çocuklar ve aileleri için masalları seslendirdiler

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu miniklerin sevdiği masalları seslendirirken; ebeveynlerine de nostalji yaşatacak.


Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibi miniklerin en sevdiği masalları onlar için seslendirdi. Ebeveynlerin de severek takip edebileceği etkinliğe imza atan tiyatro ekibi, çocuklar ve ailelerini ortak bir aktivitede buluşturacak. Tiyatro ekibinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Musa Dirik ve N. Elif Binici'nin de seslendirdiği masallar, Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Kent Tiyatrosunun sosyal medya hesaplarından hafta sonları yayınlanacak.

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