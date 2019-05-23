Çocuklara bilinçli sosyal medya kullanımı anlatıldı

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü 'Şehit Makbule'nin torunları okuyor' Projesi kapsamında açılan Kitap Kahve'de çocuklara yönelik olarak 'Sosyal medya kullanımı' konusunda seminer düzenlendi. Dünyada ve Türkiye'de artık İnternet Bağımlılığı Tedavi Merkezleri kurulduğuna dikkat çekilen seminerde çocukların sosyal medyada çok dikkatli olmaları istendi.

Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Kitap Kahve'de bu kez PDR Uzmanı Esin Türkoğlu tarafından 'Sosyal medya kullanımı' semineri verildi. Seminere, ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ve dernek yöneticileri katıldı.

Seminer öncesinde derneğin yönetim kurulu üyesi Berran Beydili ve Mehmet Akif Karaca öğrencilere, 'Şehit Makbule'nin torunları okuyor' Projesi ve 'Kitap Kahve' hakkında bilgi verdi. Milli Mücadele kahramanı Gördesli Şehit Makbule'yi de tanıtan Karaca, verilecek olan seminerle ilgili olarak da şunları söyledi: "Teknoloji kullanımı, İnternet ve sosyal medyanın oluşturduğu riskler, bağımlılık, çocukların teknolojiyi sağlıklı ve verimli kullanması konusunda bilinçlendirmek amacıyla böyle bir seminer düzenledik.”

Semineri veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı Esin Türkoğlu, İnternet, İnternet bağımlılığı, İnternet güvenliği, sosyal medyada zaman sınırlandırması, dijital ayak izi, paylaşım ve güvenlik, sanal tuzaklar konu başlıklarıyla; sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları öğrencilere aktardı. Sosyal medya bağımlılığının belirtilerini anlattı.

Dünyada ve Türkiye'de İnternete bağlanma ve İnterneti kullanma alışkanlığına değinen Türkoğlu, sosyal medya kullanımının yüzde 80-90 oranında olduğunu ve bunun olumsuz bir durum olduğunu aktardı. Dünyada sosyal medyada ve oyun için İnternet başında kullanılan zamanın insanlarda beslenme, hareketsizlik, asosyallik gibi bir çok rahatsızlığa sebebiyet verdiğine dikkat çeken Türkoğlu, aşırı hareketsiz olarak internet başında geçirilen zaman nedeniyle insanlarda bir çok omurga bozuklukları ve bağımlılık tehlikelerinin olduğunu söyledi.

İnternet bağımlılığı tedavi merkezleri kuruldu

Türkoğlu, dünyada ve Türkiye'de artık İnternet Bağımlılığı Tedavi Merkezleri kurulduğuna değinerek, "Manisa'da da yakında benzer poliklinikler açılacaktır." dedi. Sosyal medya başında günde en az 2 saat vakit geçirildiğine işaret eden Türkoğlu, en riskli döneminde 12-18 yaş aralığı olduğunu belirtti. Kişinin sosyal paylaşım ortamlarında yaptığı söylem, paylaşım, beğeni veya fotoğrafın bazen tehlike oluşturabileceğini ifade eden Türkoğlu, "İnternette paylaşılan herhangi bir şey herkes tarafından görülebilmektedir. Özellikle, doğum tarihinizi ve yakın akrabalarınızın isimlerini ve bazı fotoğraflarınızı herkese paylaşmayın. Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerini kabul etmeyiniz. Bilinmeyen sitelere girmeyiniz. İnternet üzerinden yapılan paylaşımların hukuki sorumluluk doğurabileceğini, paylaşım yaparken birkaç kez düşünülmesi gerektiğini unutmayınız.” dedi.

Seminer sonunda derneğin yönetim kurulu üyesi Salih Okkalı, Esin Türkoğlu'na plaket takdim ederek, “Çağımızın vazgeçilmez unsuru İnternet, sosyal medya ve bilinçli İnternet kullanımı hakkında öğrencilere farkındalık sağladığı için Esin Hocamıza, seminere katılımlarından dolayı Özel Çekim Ortaokulu Müdürü Mustafa Bey'e, öğretmenlerine ve öğrencilerine derneğimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.