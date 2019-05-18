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Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde babasının traktörünü alarak gezmeye çıkan çocuklar patika yolda devrilerek ters dönen traktörün altında kaldı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde babasının traktörünü alarak gezmeye çıkan çocuklar patika yolda devrilerek ters dönen traktörün altında kaldı. Kazada traktörü kullanan B.A. ağır yaralanırken arkadaşı F.D. olay yerinde hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'in Şeyh Sinan Mahallesi Gül Sokak'ta oturan Ö.A.'ya ait traktörü 14 yaşındaki oğlu B.A. ve oğlunun arkadaşı F.D. (14) alarak gezmeye çıktı. B.A.'nın kullandığı 35 NCK 15 plakalı traktör Hüseyin Oğlu Çeşmesi mevkiinde patika yolda devrilerek ters döndü. Traktörün altında kalan iki çocuktan F.D. olay yerinde hayatını kaybederken, B.A. ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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