İhlas Haber Ajansı

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Çocukların sinema keyfine büyükşehirden ulaşım desteği

Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ‘Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın’ projesine Manisa Büyükşehir Belediyesi de ulaşım desteği veriyor.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ‘Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın' projesine Manisa Büyükşehir Belediyesi de ulaşım desteği veriyor.


Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın" projesiyle daha önce sinemaya gitmeyen öğrenciler sinemayla buluşuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de çocuklar için yapılmış olan projeye ulaşım desteği sağlıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, program dâhilinde il genelinde öğrenciler güvenli bir şekilde sinemaya ulaştırılıyor.

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