Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yapan anne kameralara yakalandı

Manisa'da iki çocuğuyla birlikte alışveriş için girdiği zincir marketten mikser bıçağı ve gıda ürünleri çalan kadın, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık olayı marketteki mal sayımı sonrası ortaya çıktı.

Olay, Yunusemre ilçesindeki bir zincir markette meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte markete gelen bir kadın, bir süre market içerisinde dolaşarak ürünleri inceledi. Elektronik ürün rafında uzun süre keşif yapan anne, etrafta kimsenin olmamasından faydalanarak beğendiği ürünleri paketinden çıkararak çantasına doldurdu. Mikser bıçağının yanı sıra çok sayıda gıda ürününü çantasına koyan anne, eline aldığı birkaç ürünün parasını vererek marketten çıktı. Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yapan anne, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Gerçek ise akşam saatlerinde malların sayımı sırasında ortaya çıktı. Mal sayımının eksikliğinden şüphelenerek kameraları inceleyen çalışanlar, iki çocuğuyla markete gelen kadının hırsızlık yaptığı görüntülere ulaştı. Market çalışanları durumu polise haber verdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, her yerde kadını arıyor.