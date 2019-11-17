Çocuklarla daha fazla vakit geçirilmeli

Yabancı ülkelerde velilerin çocuklarıyla en az 3-4 saat vakit geçirdiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Özkan Şenol, Türkiye'de ise bu durumun 16 dakika civarında olduğunu dile getirerek, problemleri çözmek için çocuklarla daha fazla zaman geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Çocuklarda teknoloji bağımlığının git gide arttığına dikkat çeken Şenol, “Anneler, babalar çocuklarıyla ilgilenirse, onlara sevgi gösterirse zaten teknoloji bağımlılığı kendisinden biter” dedi.

Şehzadeler Kaymakamlığı, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Eğitimli Birey Mutlu Aile" projesi çerçevesinde Uzman Klinik Psikolog Özkan Şenol tarafından verilen "Farkında Mısınız?" isimli seminere veliler yoğun ilgi gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleşen seminere Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Ercan ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş katıldı. Özkan Şenol, seminerde gerçekleştirdiği uygulamalarla seminerin hem akıcı geçmesini sağladı hem de verimli bir seminere imza attı.

Yabancı ülkelerde velilerin çocuklarıyla en az 3-4 saat vakit geçirdiğini ifade eden Özkan Şenol, Türkiye'de ise bu durumun 16 dakika civarında olduğunu dile getirdi. Çocuklarla az vakit geçirildiği için problemlerin çoğunu anne ve babaların oluşturduğunu ifade eden Şenol, problemleri çözmek için çocuklarla daha fazla zaman geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Çocuklarda teknoloji bağımlığının git gide arttığına da dikkat çeken Şenol, “Anneler, babalar çocuklarıyla ilgilenirse, onlara sevgi gösterirse zaten teknoloji bağımlılığı kendisinden biter.” dedi.