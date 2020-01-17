Çok özel karne sevinci

sınıf Özel Eğitim öğrencisi Şafak Kaan Bardakçı karne mutluluğunu evinde yaşadı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir yıldır arkadaşları ile birlikte okula devam edemeyen Şehitler Ortaokulu 7. sınıfında Özel Eğitim öğrencisi olan Şafak Kaan Bardakçı, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ailenin öz verili iş birliği ile Evde Eğitim Programı kapsamında evinde eğitim aldı. İlgili branş öğretmenleri Şafak Kaan Bardakçı'nın evine giderek eğitim ve öğretimden geri kalmamasını sağladı. Özel öğrenci Bardakçı karnesini de evinde Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Solmaz'ın elinden aldı. Karnesini alan Şafak Kaan Bardakçı ve ailesinin mutluluğu gözlerine yansıdı.