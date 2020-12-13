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Çöplüğe dönen dere yatakları temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, hafta sonları tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yağışlı havanın dere taşkınlarına sebebiyet vermemesi için Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarındaki rutin temizlik çalışmalarına sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde taşkın riski olabilecek dereleri tespit edip çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde ıslahlı dere yatağında herhangi bir taşkın yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlamasında da temizlik çalışması yapıldı. Dere yatağındaki çöpleri temizleyen ekipler, suyun sağlıklı bir şekilde akmasını sağladı. MASKİ yetkililerinden bir kez daha ‘Dere yatakları çöplük değildir!' uyarısı yapıldı.

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