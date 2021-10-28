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Çortak Mahallesi sağlıklı içme suyuna kavuştu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Çortak Mahallesine bulunan içme suyu deposunun bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirerek vatandaşlara ulaşan içme suyu kalitesini artırdı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sağlayabilmek adına içme suyu depolarındaki bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesine Selendi ilçesine bağlı Çortak Mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. İçi fayans ile döşenen depoda yalıtım sisteminin de yapılması ile kayıp kaçakların önüne geçildi. Deponun manevra odası yenilenerek sıva ve boya işlemleri de yapıldı. Son olarak deponun etrafının çitlerle çevrilmesi ile dışarıdan müdahalelerin önüne geçilmiş oldu.



Mahalleli hizmetlerden memnun


Çortak Mahalle Muhtarı Mehmet Karabulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yapılan hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri ve şahsı adına teşekkürlerini iletti. Muhtar Karabulut, “2 dönemdir mahallemde muhtarlık görevini yürütmekteyim. Bu zaman diliminde mahallemize yapılan hizmetlerden ötürü çok memnunuz. İçme suyu depomuzun bugün böyle bir bakım onarımdan geçmesi çok güzel bir hizmet. Cengiz Başkanımız sayesinde mahallemiz sağlıklı suya kavuştu. Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun” dedi.

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