Covid-19 geçiren başkan ilçesine Sağlıkçı Anıtı yapıyor

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid-19 hastalığı ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ithafen, ilçedeki Devlet Hastanesinin yanında "Sağlıkçı Anıtı" yapım çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının canla, başla görev yaptığını, onların bu fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Bu kapsamda sağlık çalışanları için ilçeye anıt yapmaya karar verdiklerini anımsatan Bilgin, şu bilgileri aktardı:

"Covid - 19 hastalığını geçirmiş ve 17 günü yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 gün hastanede tedavi görmüş biri olarak sağlık çalışanlarının ne şartlar altında çalıştığına ben bizzat şahit oldum. Onların hakkını asla ödeyemeyiz. Bu zorlu süreçte ailelerinden ve evlerinden uzak, mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalıştılar. Onlara olan teşekkür ve şükranlarımızı sunmak için İlçemizdeki Devlet Hastanesinin yanındaki orta refüjde peyzaj düzenlemesi ile "Sağlıkçı Anıtı" yapımına başladık. Hayırlı olsun."

Başkan Bilgin, sözlerinin sonunda tüm sağlık çalışanlarına selam, sevgi ve şükranlarını sunduğunu dile getirdi.