İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Covid-19 tedbirleri kapsamında fabrikalardaki denetimler devam ediyor

Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Covid-19 tedbirleri kapsamında il genelindeki sanayi kuruluşlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.


Korona virüs salgınıyla mücadelede bir yandan toplum sağlığının korunması diğer yandan da ekonomi için üretim ve sanayi çarkları dönmeye devam ediyor. Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı Manisa'daki firmalar da üretimlerini sürdürüyor. Manisa'daki sanayi kuruluşları üretimlerini sürdürürken Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde, çalışan sağlığı için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetliyor.


Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında ateş ölçüm, takip kayıt, beyan, hijyen, 1,5 metre mesafe ve iş sürekliliğini sağlama gibi hususlara yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılmaya devam edileceği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.