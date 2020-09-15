Covid-19'u atlatan başkanlardan plazma kan bağışı

Plazma bağışında bulunarak örnek bir davranışta bulunan başkanlar, Covid-19 pozitif olup iyileşen herkese, plazma bağışında bulunup hayat kurtarmaları çağrısı yaptı.

4 Ağustos tarihinde Covid-19 testi pozitif çıkarak tedavi altına alınan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'ın ardından 10 Ağustos tarihinde de AK Parti Kula İlçe Teşkilat Başkanı Akif Şentürk'ün testi pozitif çıkarak tedaviye alınmıştı. Tedavi süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuşan başkanlar, Manisa Kızılay Kan Merkezi'ne giderek Covid-19 hastalığına karşı etkin bir tedavi yöntemi olan İmmun Plazma tedavisi için kan bağışında bulundu.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, korona virüsünün atlatılması yönünde Sağlık Bakanlığının ve sağlık çalışanlarının canla başla mücadele ettiğini belirterek, “Tüm dünya da Covid 19 hastalığı yaygın bir şekilde devam ediyor. Bu salgına yakalanan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Sağlık Bakanlığımız, hastanelerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık görevlilerimiz hastalarımızı tedavi etmek için canla başla uğraşıyorlar. Aynı zamanda Kızılay'ımız bu hastalığa yakalanmış ve atlatmış kişilerden, plazma kan almak suretiyle, bu salgına yakalanan ve tedavisi devam edenlere plazma kanları bağışlıyorlar ve hastalarımızın iyileşmesine vesile oluyorlar. Biz de bu hastalığa yakalanıp tedavi sürecimizin tamamlanması ve sağlığımıza yeniden kavuşmamızın ardından Teşkilat Başkanımız Akif Şentürk ile bilikte bu hastalığı atlatmaya çalışanlara yardımcı olmak için plazma bağışında bulunduk. Covid-19'u atlatan vatandaşlarımızın da bu konuda hassas olmalarını rica ediyorum. Bu salgını, böyle birlik ve beraberlik duygularımızla en kısa zamanda yeneceğimizi ümit ediyorum. Ayrıca maske, mesafe ve temizlik konusunu unutmamamız gerekiyor. Daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde salgınla mücadelemizden galip geliriz inşallah” ifadelerini kullandı.