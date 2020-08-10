Çullugörece Meydanı ve çocuk oyun parkı yenilendi

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada mahallelerde büyük bir değişim hamlesi başlattıklarını, bu kapsamda birçok mahallenin çehresini değiştirdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda Çullugörece muhtarlık binasının bahçesinin zemin kaplamaları yenilendi. Çocuk oyun parkının bulunduğu alan ise parke taşı döşenerek düzenlediklerini ifade eden Başkan Bilgin, yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

Herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla, sevgiyle, hoşgörüyle Saruhanlı'yı ve 50 mahallesini hak ettiği güzelliklerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Bilgin, "Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın yönetimde söz sahibi olduğu, belediye hizmetlerinin Beldenin her noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek kentler arasında kendine sağlam bir yer edinecek modern bir kent oluşturmak en büyük hedefimizdir." dedi.