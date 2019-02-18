Cumhur İttifakı adayı Çerçi esnaf ziyareti yaptı

Mehmet Çerçi, çarşı esnafını ziyaret etti. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde destek isteyen Başkan Çerçi, vizyon projelerini çok yakın bir zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Mehmet Çerçi, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi. Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Yönetimi ve Meclis Üyeleri de eşlik etti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin önemine dikkat çeken Başkan Çerçi, vatandaşın teveccühüyle yeni dönemde de büyük projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Vatandaş ve esnaflarla tek tek sohbet eden Çerçi büyük ilgi gördü. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çerçi, “Görev süremiz boyunca şeffaf, hizmet odaklı bir anlayışla çalıştık. Her zaman vatandaşlarımızla bir arada olduk. Yeni bir belediye olarak şehrimizi geliştirmek, güzelleştirmek adına mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştık. Söz verdiğimiz projelerin birçoğunu hayata geçirdik. Vatandaşımızın teveccühüyle yeni dönemde de birbirinden güzel projeleri hayata geçireceğiz” dedi.