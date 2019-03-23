Cumhur İttifakı Akpınar'da coşkuyla karşılandı

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Akpınar Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlara imar konusundaki gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Başkan Çelik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız her yerde sözünü veriyor. 1 yıl içerisinde merkezdeki tüm imar çalışması bitmiş olacak diyor. Bir yıl içinde inşallah imar yapılacak ve bu mahallelerimiz alacağı hizmet ve yatırımlarla kalkınacak, güzelleşecek” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Akpınar Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Coşkulu bir kalabalığın meşaleler ile karşıladığı Başkan Çelik, önce mahalle halkı ile selamlaştı.

Mahalle kahvesinde vatandaşlara ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü hitap etti. Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarını anlatan Güzgülü, sonrasında imarla ilgili bilgi verdi. 2014 yılında imarla ilgili yapılan çalışmaların bakan imzasına kadar getirildiğini ancak bakan değişiklikleri nedeniyle tıkanma yaşandığını hatırlattı. Güzgülü, “Şu anda konu Manisalı bakanımıza denk geldi ve bakanımız imzaladı. Seçimden sonraki ilk iş, imarı masaya yatırmak. 5 binlik imar planlarını büyükşehir yapar, binlikleri ise ilçe belediyeleri. İlçe belediyeleri, iş hızlansın diye dediler ki binlik planları da siz yapın biz denetleyelim. İmar seçimden sonra yapılacak ilk iş” dedi.

Şehzadeler Belediyesi'nin ilçe genelinde ve bölgedeki mahallelere yaptığı hizmetleri hatırlatan Başkan Çelik, Akpınar ve civar mahallelere doğal gaz getirtmek için nasıl bir çaba harcadıklarını anlattı.

Başkan Çelik, “Muhtarlarımız burada. Doğal gaz için gide gele zik zak dokuyorlardı. Buraya ve civar mahallelere doğal gazı getirtmek için gereken tüm prosedürleri birlikte takip etik. Doğal gaz firmasına gittik, geldik. Çok emek ve gayret sarf ettik. Nihayetinde de bu mahallelere doğal gazın gelmesini biz sağladık.” şeklinde konuştu.

İyi ve kötü günde Şehzadeler halkının yanında olduğunu belirten Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Saat 5'ten sonra millet evinde çoluğu çocuğuylayken, Ağustos sıcağında millet tatilde sahillerden fotoğraflar paylaşırken, bu kardeşiniz 5 yıldan beri diline, dinine, ırkına, zenginliğine, fakirliğine, partisine, bana oy verip vermemesine bakmadan hep sizlerle birlikte oldu. Sevinçleriniz paylaştık çoğalsın diye, acılarınızı paylaştık azalsın diye.”

Sözlerini imarla ilgili konulara değinerek sürdüren Başkan Çelik, imar yapma yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunun altını çizerek, “Büyükşehir belediyesi bununla ilgili çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız her yerde sözünü veriyor. 1 yıl içerisinde merkezdeki tüm imar çalışması bitmiş olacak diyor. Bakın ben bunu büyükşehir belediye başkanı söylüyor diyorum. Neden? Çünkü bir ilçe belediyesinin 5 binlik ve üzeri imar planı yapma yetkisi yok. Binliklerin yapma yetkisini iş çabuk çıksın diye büyükşehire devrettik. Bir yıl içinde inşallah imar yapılacak ve bu mahallelerimiz alacağı hizmet ve yatırımlarla kalkınacak, güzelleşecek” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın öneminden söz ederek, konuşmasını sürdüren Başkan Çelik, “Emperyalist sömürgeci güçler, zengin, lider, güçlü Türkiye istemiyorlar. 40 yıldır besledikleri terör örgütlerini bu nedenle üzerimize saldırtıyorlar. Cumhur İttifakı bu güçlere karşı kurulmuş bir birlikteliktir. 15 Temmuz akşamı yaşananları hatırlayın. İki lider bir karar verdi ve seçimlere birlikte giriyoruz. 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında Türkiye düşmanları sonuçları falan aday zayıftı, filan işi yapamadı diye adaylar üzerinden değerlendirmeyecek. Büyük fotoğrafı görelim. Biz sizin sağduyunuza güveniyoruz.” şeklinde konuştu.