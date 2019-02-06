Cumhur İttifakı esnaftan destek istedi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, seçim ziyaretleri kapsamında Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'i ziyaret ederek, Cumhur İttifakına destek istedi.

Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, AK Parti ve MHP teşkilatları ile birlikte sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Başkan Çelik, Cumhur İttifakı için MESOB Başkanı Hasan Geriter'den destek istedi. MESOB ziyareti esnasında Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanvekili Veysel Neze, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve partililer de eşlik etti.

Şehzadeler Belediyesi olarak esnaf dostu bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Seçildiğimiz günden beri esnaf dostu bir belediye kurmak için büyük çaba sarf ettik. Esnaflarımızı ilgilendiren konularda kararlar almadan önce istişarelerde bulunduk. Esnaf danışma meclisi toplantılarımızda esnaflarımız ile bir araya geldik. Tüm iletişim kanallarımız hep açık oldu. Esnaflarımızın temsilcileri olan oda başkanlarımız ve esnaflarımız ile her zaman hasbihal ettik. Biz esnaflarımızı belediyemizin gören gözü, işiten kulağı, hisseden duyuları olarak kabul ettik. Çünkü şehrin gerçek gündemi esnaf dükkanlarında tesis ediliyor. Bu bağlamda bizde esnaflarımız ile sürekli irtibatta olan, onlarla çat kapı kahvaltılar yapan bir belediye olarak esnaflarımızdan projelerimizi hayata geçirirken istifade ettik. Bugün Şehzadeler'de vicdanımız rahat bir şekilde tekrar halkımızın karşısındayız, yaptığımız hizmetleri anlatıyoruz. Şehzadeler'in geleceği ile ilgili bizleri heyecanlandıran projelerimizi paylaşıyoruz. Bugün başkanımızdan ve yönetiminden Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün'e Şehzadeler'de şahsımıza ve Cumhur İttifakının 17 ilçe adayına destek talep ediyoruz. Rabbim hayırlısı nasip etsin. Şehzadelerimiz ve Manisamız için hayırlısı olan neyse o olsun inşallah.” dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapılan ilk ziyaretlerin esnaflara yapılmasının önemsediklerini ifade eden MESOB Başkanı Hasan Geriter ise şunları söyledi: “31 Mart'taki yerel seçimlerde Manisa'ya ve özellikle kendi bölgesine hizmet edecek olan, geçmiş dönemde de yapmış olduğu başarılı hizmetleriyle başkanımızın bir kez daha bu görevde başarılar diliyorum. Esnaf ve Sanatkar 600 yıllık bir kökene ahilik düşüncesinden gelen bir kesim olması nedeni ile böylesine bir seçim arifesinde ilk ziyaretlerden birinin bize yapılması bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu vesile ile başkanımıza teşekkür ediyorum. Seçimlerin memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”