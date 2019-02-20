Cumhur İttifakı kadınları buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan adayı Turgay Şirin, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanlığı ile AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın organize ettiği ‘Cumhur İttifakı kadınlar ile buluşuyor' programına katıldı. Programda Turgutlulu kadınlara 5 yıllık icraatlarından bahseden Başkan Şirin, “31 Mart gecesi inşallah kadınlarımızın da desteği Turgutlu'da Cumhur İttifakını iktidara taşıyacağız” dedi.

Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda düzenlenen ‘Cumhur İttifakı Kadınlar ile Buluşuyor' adlı programa, Cumhur İttifakı Adayı ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve eşi Bahar Şirin, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek, MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nevin Baş, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Senem Yıldız Ateş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser, Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe, AK Parti 22. Dönem Manisa Milletvekili Süleyman Turgut, AK Parti ve MHP'li parti yöneticileri, gençlik kolları üyeleri ile partililer katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nevin Baş, “Milliyetçi Hareket Partisi'nden dostlarımızla bir araya gelerek dünya lideri, mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülkemiz bekası için birlikte kurdukları Cumhur İttifakı bayrağını daha yukarıya taşımak için buradayız. Amacımız bir salon programı düzenlemek, müzikler eşliğinde bayrak sallamak ya da slogan atmak değil. Burada amaç dosta düşmana karşı ülkenin bekası söz konusu olunca nasıl yan yana dimdik tıpkı bir dağ gibi durulacağını göstermektir. Bu noktadan hareketle iki liderin sözünü yerde bırakmayarak hep birlikte çalışıp Allah'ın izni ile gönüllere gireceğiz” dedi.

MHP Kadın Kolları Başkanı Senem Yıldız Ateş ise, “Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi Turgutlu'nun tek bir Cumhur İttifakı Adayı ve adayımız şimdiki Belediye Başkanımız Turgay Şirin'dir. Biz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi ‘Cumhur' diyeceğiz, ‘Cumhuriyet' diyeceğiz. Biz Türkiye'nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını da sudan çıkmış balığa çevireceğiz. Bu konuda siz değerli kadınlarımız kafalarınızın karıştırılmasına asla izin vermeyin. Etrafınıza gerçekleri ve doğruları anlatacağınıza eminim. Sizler öylesine güçlü öylesine zeki kadınlarsınız ki toplumun direği, ayakta durma sebebisiniz. Bizim için tek bir doğru var, o da Belediye Başkanımız Turgay Şirin'in her zaman devletin bekası deyip birliğe ve bütünlüğe inandığı duruşuyla bizlere ilhan kaynağı olduğudur” şeklinde konuştu.

MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan ve AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek de salonu dolduran kadınlara teşekkür ederek hep birlikte zafere ulaşacaklarını dile getirdi.

Son olarak alkışlar ve sloganlar ile sahneye çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin, kadınları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Bizler de Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Gönül Belediyeciliği' için, bilge liderimiz MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 'Önce ülkem ve milletim' diyerek yaptığımız hizmetlere yenilerini ekleyerek, Cumhur İttifakının gücünü şehrimize yansıtmak için tekrar yollara düştük. 5 yıllık dönemimizde şehrimize güzel şeyler yapma gayretinde olduk. Kısıtlı imkanlarla var gücümüzle çalıştık, eksik kaldığımız yerler oldu tamamladık, yavaş olduğumuz yerler oldu hızlandık, sadece makyaja dönük işler değil tepeden tırnağa Turgutlu'ya hizmet etmeye çalıştık. Tüm Turgutlu'ya karşı sorumlu olduğumuz bilinci ile yalnızca bizlere oy veren hemşehrilerimize göre değil tüm Turgutlu'yu kucaklayıcı, adaletli ve hakkaniyetli, Allah rızasını göz ederek çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğini almış, 22 mahalleden 61 mahalleye çıkan hizmet alanında herkese dokunmaya çalışan, mali sıkıntılar olmasına rağmen kendi kendine yetmeye gayret eden bir yerel yönetimin temellerini attık. Kısıtlı imkanlara rağmen gece gündüz demeden çalışarak bu kadim şehri Ege Bölgesi'nde dikkat çeker bir konuma taşıdık. Biz önümüze bakıyoruz. Kim ne kusur bulmuş demiyoruz. Şehrimiz için, vatanımız için, milletimiz için bir çivi çakandan Allah razı olsun deyip bugünlerimize ve yarınlarımıza imza atıyoruz. Geçmişte de söylediğim gibi önce sadece büyükşehrimizin desteğini alıyorken şimdi Cumhur ittifakı gibi büyük bir ailenin içerisinde hükümetimizin de desteği ile el birliğiyle, gönül birliğiyle, ortak düşünce ve işbirliğiyle Turgutlu'muz için daha güzel projelere imza atacağız inşallah. Manisa da Turgutlu da dün olduğu gibi bugün de yarın da emin ellerde. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde vatanı ve milleti için hizmet aşkıyla yanan, vatanını seven, bu kadrolar hep birlikte halkımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Şirin sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı, ülkemizin Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli vatanımızın bekası için var güçleri ile çalışırken, tüm şer odaklarına karşı mücadele ederken, bizler de onların bu mücadelelerine eksiklerimizi tamamlayıp, yeni icraatlara imza atarak destek olacağız. Bizim koltuk sevdası gibi bir derdimiz yok, bizim derdimiz ülkemizin bekası için Cumhur İttifakı'na gölge düşürmemek, vatanımıza, milletimize daha iyi hizmet etmektir. Bu bağlamda bizleri tartışmalara kavgaya çekmeye çalışanlara karşı sabırlı olacak, tahammülle, hoşgörüden vakardan taviz vermeyerek yaptığımız bu güzel çalışmaları tek tek anlatacağız. Daha önce gençlerle yaptığımız toplantıda da vurgu yaptığım bir husus vardı. Bizlere kibir, gurur ve böbürlenme musallat olmayacak, fakat zulüm karşısında eğilmeyecek haksızlık karşısında da susmayacağız, dimdik duracaksınız. Fakat hiç kimseyi incitmeyeceğiz. Sizin eliniz değerse güzelleşmeyecek yer yoktur, sizin elinizin değmesi ve desteğinizle, çocuklarımızın, şehrimizin geleceği güzelleşmeye devam edecektir. 31 Mart günü Cumhur İttifakının birlikteliğini siz hanımlarında desteği ile hep birlikte taçlandıracağız inşallah.”

Programın sonunda MHP ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı, Belediye Başkanı Turgay Şirin'e çiçek takdim ederken, program sonunda ise Başkan Şirin ve eşi Bahar Şirin, kadınlar ile bol hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdiler.