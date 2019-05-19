Cumhur İttifakı MHP'nin iftarında buluştu

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın da katıldığı iftara AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanları ile belediye başkanları da katılarak birliktelik mesajları verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı tarafından Cafe 236'da iftar yemeği düzenlendi. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partilileri bir araya getiren iftar yemeğine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti ve MHP'li İlçe Belediye Başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkan Vekili Fatih Erdoğan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, MHP İlçe Başkanları, meclis üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, AK Parti ve MHP parti teşkilatı katıldı.

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar okundu. İftar yemeğinin ardından konuşma yapan MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ramazan ayının aynı zamanda yardımlaşma ayı olduğunu ifade ederek, davetlerine katılan parti üyelerine teşekkürlerini sundu. Baysal, Cumhur İttifakı'nın getirmiş olduğu birlik ve beraberliğin devlete kasteden düşmanlara karşı mücadelesine devam edeceğini vurguladı. MHP İl Başkanı Ömer Baysal'ın konuşmasının ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli söz aldı. Mersinli, MHP ve AK Parti'yi bir araya getiren iftar programına katılım sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

“Yeni dönemde de Manisa için çalışacağız”

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kürsüye davet edildi. Başkan Ergün, “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini geride bıraktık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı, Türk Dünyasının bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde kurulan Cumhur İttifakı çatısı altında girdiğimiz seçimlerden, bu kutlu ittifakın zaferiyle çıktık. Ben öncelikle seçim süreci boyunca her zaman yanımızda olan Grup Başkanvekilimize, AK Parti Milletvekillerimize, MHP ve AK Parti İl Başkanlarımıza, Ülkü Ocaklarımızın başkan ve üyelerine, ilçe teşkilatlarımıza, gençlik ve kadın kollarımızın tüm neferlerine bir kez daha teşekkür ediyor, emeklerinize sağlık diyorum. Bizlere inanan, bizlere güvenen ve 3'üncü kez bizi bu makamlara seçen Manisalı hemşehrilerime de huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de Allah'ın izniyle geçmişte olduğu gibi, Manisa'nın gerçek ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetleri hemşehrilerimize götüreceğiz. Oy vermiş/vermemiş ayrımı yapmadan, Manisa'mıza hizmet sevdası anlayışımızdan ödün vermeden ve çizgimizi bozmadan bu hizmetlerimizi yerine getireceğimizden şüpheniz olmasın. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını yarıladık. Bugün 13'üncü gün. Öncelikle tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz dua ve yaptığımız ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diliyorum. Yaklaşık 2 hafta sonra Allah nasip ederse bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Tan yeri ağarıncaya kadar sürecek selamet ve esenliği Allah'ın izniyle yaşayacağız. Kuran-ı Kerim'in indiği bu mübarek geceyi duayla, şükürle, vicdan muhasebesiyle geçireceğiz. Yüce Allah'tan dileğim, bizleri sağlıkla ve sıhhatle Kadir Gecesi'ne ve Ramazan ayının bitmesiyle idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'na ulaştırmasıdır. Şimdiden burada bulunan herkesin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutluyor, inşallah nice ramazan aylarında, kadir gecelerinde ve bayramlarda sağlık ve sıhhat içinde bir arada oluruz diyorum. Yüce Rabbim, bu güzel birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bertaraf olmasını, ekonomik ve siyasi saldırıların son bulmasını, bölücü terörün kahrı perişan olmasını diliyorum." dedi.

Birlik beraberlik mesajları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay söz aldı. Akçay, Cumhur İttifakının birlik ve beraberlik içinde devam ettiğini ve bundan sonrada devam edeceğini dile getirdi. Program sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyeleri ve partililer ile hatıra fotoğrafı çektirdi.