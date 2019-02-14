Cumhur İttifakından Kula'da gövde gösterisi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verilirken, MHP ve AK Parti teşkilat üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçeyi Cumhur İttifakı ile taçlandıracaklarının mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı'nın adayları Manisa'da adeta birlik ve beraberlik tablosu çiziyor. Bu kapsamda Kula ilçesini ziyaret ederek, Cumhur İttifakı'nın ortaklarıyla buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, teşkilat üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı. Ziyaretleri sırasında Başkan Ergün'e Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, ilk olarak MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Ergün burada MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sabuncuoğlu, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mikail Bulut tarafından karşılandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi iş birliğiyle geride kalan 5 yıllık hizmet sürecinde ilçede önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Baytok'un ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de üretken belediyecilik anlayışıyla Manisa'nın 17 ilçesinde hizmetlere devam edeceklerini belirtti.

Başkan Ergün ve beraberindekiler MHP İlçe Başkanlığı'nın ardından AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, AK Parti Kadın Kolları Siyasi Hukuki İşler Başkanı Nezahat Zeybek ve partililer tarafından karşılanan Başkan Ergün, teşkilat üyeleriyle tek tek tokalaştı. Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçeyi Cumhur İttifakı ile taçlandıracaklarına inandığını belirtti. Palabıyık'ın ardından söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise "Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Kula ilçesi de Cumhur İttifakı'nı destekleriyle zafere ulaştıracaktır" ifadelerinde bulundu. Başkan Ergün, ardından Ülkü Ocakları'nı ziyaret ederek fotoğraf çektirdi.