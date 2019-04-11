Cumhurbaşkanı Erdoğan 479. Mesir Festivali'ne davet edilecek

UNESCO tarafından 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesine alınan ve Türkiye'nin en köklü festivallerinden biri olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin bu yıl 479'uncusu gerçekleştirilecek. 6 ton mesirin binlerce vatandaşa saçılacağı festivale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davet edilecek.

23-28 Nisan tarihleri arasından gerçekleştirilecek olan 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali programı belli oldu. Şehzadeler ilçesindeki bir kafede gerçekleştirilen festivalin tanıtım toplantısına Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, uzun yıllardır sade törenlerle kutlanan festivalde bu sene 24 Nisan'da Kibariye, 26 Nisan'da Fettah Can ve 27 Nisan'da da Serkan Kaya'nın Cumhuriyet Meydanı'nda konser vereceğini açıkladı. Sudak, 23 Nisan Ulusal Eegemenlik ve Çocuk Bayramı'yla birlikte başlayacak olan festival haftasının 28 Nisan Pazar günü tarihi Sultan Camii minare ve kubbelerinden 6 ton mesir macununun halka saçılmasıyla tamamlanacağını bildirdi.

6 ton mesir koruma altında

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ise, "Şuanda festivalde saçılacak olan 6 ton mesirimizi dün itibariyle hazırlamış bulunuyoruz. Koruma altına aldık ve 28 Nisan'da saçımını gerçekleştireceğiz. 26 Nisan Cuma günü de cuma namazından sonra her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneğe, inanışa uygun mesir macunlarının hep birlikte okumasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Mesir Festivali'nin önemli bir kültürel etkinlik olduğunu hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bu yıl nasip olursa büyük medeniyetimizin önemli bir kültürel değeri olan Mesir Macunu Festivalimizin 479'uncusunu gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar bu komitede emek sarf eden, çaba sarf eden tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu bir hafta boyunca ağız tadıyla Manisa'ya, Şehzadeler'e yakışır bir şekilde büyük medeniyet değerimiz olan Mesir Macunu Festivalimizi en güzel şekilde icra edeceğiz. Bu vesileyle tüm Manisalıları ve tüm insanları festivalimize davet ediyorum" diye konuştu.

"Herkesi festivale davet ediyorum"

Mesir Macunu Festivali'nin 479 yıldır süregelen bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise şunları söyledi:

"UNESCO tarafından 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesine alınan ve ülkemizdeki en köklü festivallerden biri olan Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali'ni bir kez daha inşallah 23-28 Nisan tarihleri arasında kutlama fırsatı bulacağız. 250'nin üzerinde bir yurt dışından katılım sağlanarak inşallah en güzel şekilde bu festivalimizi yapma fırsatı bulacağız. Ben buradan Manisa'nın tanıtımı noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız, partilerimizin genel başkanları, bakanlarımız, milletvekillerimiz olmak üzere herkesi bu festivale davet ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta fırsat bulduğum takdirde Ankara'da da bu davetlerimizi bizzat kendilerine verme fırsatını bulma çabası içinde olacağız."

Manisa'da ilk kez festival heyecanı yaşayacak olmanın mutluluğu içinde olduğunu dile getiren Manisa Valisi Ahmet Deniz de, "Arkadaşlarımız çok güzel, uyumlu ahenkli bir çalışma içerisindeler. Tüm kurumlarımızın işbirliğiyle Manisa'ya yakışır bir festivali yapalım arzusundayız. Çok önemli bir değerimiz. Manisamız açısından, ülkemiz açısından, tarihimizi, geçmişimizi bilme, bugünü yaşama ve geleceğe aktarma açısından bu tür etkinlikler, festivaller çok önemli. Dünyanın birçok yerinden özellikle Türk dünyasından, gönül coğrafyamızdan onlarca büyükelçi, konsolos, bakan iştirak edecek, sanatçı iştirak edecek. Bu Manisa'nın tanıtımı açısından çok önemli" dedi.