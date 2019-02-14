Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'ya geliyor

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Şubat Perşembe günü Manisa'ya geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Şubat Perşembe günü saat 16:00'da Manisa'ya gelecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Manisa'da ağırlayacağız. Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde genel merkezimizin olurlarıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak MHP'li Sayın Cengiz Ergün'ü ve diğer 17 ilçelerimiz de ittifak ruhuna tam anlamıyla uyan isimleri açıklamıştık. Bu kapsamda çalışmalarımızı da gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız ve dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan 21 Şubat Perşembe günü Manisa'ya geliyor. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı ve 17 ilçe belediye başkan adaylarımızı halka tanıtacak. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızı şimdiden bayram günümüze davet ediyorum. O gün orada Cumhur İttifakının ruhunu tam anlamıyla göstererek, Cumhurbaşkanımızı Manisa'da en güzel şekilde ağırlayacağız" dedi.