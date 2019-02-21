Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerin projelerini inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliğinde öğrencilerin "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliğini ziyaret etti. Vali Ahmet Deniz tarafından karşılanan Erdoğan, valilik binasında şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Deniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyenin çalışmalarını ve projelerini dinledi. Erdoğan, ziyaretinin sonunda öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceleyerek, başarılar diledi.